Три четверти украинцев (76%) оценили экономическое положение Украины как плохое.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, который был произведен в конце июня.



По данным опроса, только 1% респондентов признали экономическое положение страны более или менее хорошим, а 20% назвали его средним.



При этом социологи отмечают, что за время карантина общая оценка ситуации в экономике ухудшилась. В частности, в феврале считали ситуацию в Украине плохой назвали 64% респондентов, 29% оценивали ее как среднюю, а 4% воспринимали положение как в целом хорошее.





Уточняется, что последний опрос проводился с 19 по 24 июня 2020 года среди 1009 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков не ожидает событий, которые могли бы повысить рейтинг власти.

Также мы сообщали, что на местных выборах в Днепре лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа" - опрос.