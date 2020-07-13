В Киеве в районе улицы Боричев Ток полиция задержала двух вандалов, которые нанесли ущерб зданию на Андреевском спуске, известному как замок Ричарда.

Об этом сообщает в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

По словам градоначальника, днем были пойманы мужчины, ободравшие медные листы с крыши здания, которые, видимо, намеревались сдать на лом.

Кличко предположил, что это те же "деятели", которые несколько месяцев назад испортили ограждение Андреевской церкви.

Сейчас полиция ждет владельцев замка Ричарда или их представителей, так как здание находится в частной собственности. Правоохранители намерены зафиксировать претензии потерпевшей стороны.

Замок Ричарда - Львиное сердце - название дома №15 на Андреевском спуске в Киеве, памятника архитектуры XIX века, сооруженного в стиле британской готики. Дом в виде старинного замка построен чуть ниже Андреевской церкви.

Ранее "Страна" рассказывала, что вандалы испортили граффити отреставрированную стену Софии Киевской.

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