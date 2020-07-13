В Кировоградской области женщина получила 1,2 миллиона гривен государственной денежной помощи, выдав себя за гражданскую жену военнослужащего, погибшего в зоне проведения АТО. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении злоумышленницы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Как отмечается, по данным следствия, женщина воспользовавшись затруднительным положению сестры погибшего, предложила ей похоронить его по месту своего проживания. В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя "патриотическими настроениями работников городского совета", женщина получила фальшивые справки. В них говорилось, что она проживала в гражданском браке с погибшим, а он участвовал в воспитании ее ребенка.

Сообщается, что на основании этих справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя. В результате она получила компенсационные выплаты в сумме 1,2 миллиона гривен.

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