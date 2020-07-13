Украинские пограничники не пустили в страну российского актера Антона Пампушного, известного по фильмам "Балканский рубеж", "Крещение Руси", "Кома" и др. В аэропорту "Борисполь" прибывший рейсом из Франкфурта артист пытался ввести в заблуждение сотрудников Госпогранлужбы Украины, отказавшись незаконное признать посещение Крыма. Об этос сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году", - говорится в сообщении.

Актер снимался в фильме "Балканский рубеж", съемки которого проходили в 2019 году в том числе на полуострове. Отмечается, что фильм получил субсидию от Министерства культуры РФ.

Украинские пограничники проставили актеру штамп о трехлетнем запрете на въезд на территорию страны. Стоит отметить, что официально Госпогранслужба не указывала фамилию артиста. Однако источники утверждают, что речь идет именно о гражданине РФ Антоне Пампушном.

Ранее "Страна" писала о том, что российскому журналисту на три года запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма.

Также мы сообщали, что вернувшейся в Украину с новым паспортом блогерше из России запретили въезд на десять лет.