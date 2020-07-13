В КВЦ "Парковый" начнется заседание "Слуги народа". Фото: "Страна"

В понедельник, 13 июля, 18:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга народа", на которое приедет президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

Сейчас вниз пропускают только депутатов и только по списку. Из-за этого журналисты вынуждены стоять фактически на верхнем паркинге. 

Фото "Страны" около входа в КВЦ "Парковый" перед заседанием "Слуги народа"

У "слуг" проверяют удостоверения. Фото: "Страна"

Напомним, сегодня Верховная Рада дважды за день собиралась на внеочередное заседание. Причиной стало требование президента Владимира Зеленского срочно принять законопроект, который усилит ответственность водителей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.В итоге Рада поддержала этот законопроект.

Также мы писали, что во вторник депутаты проведут еще одно внеочередное заседание Рады, на котром они займутся "зеленой энергетикой" и лекарствами.

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