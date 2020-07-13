В понедельник, 13 июля, 18:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга народа", на которое приедет президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас вниз пропускают только депутатов и только по списку. Из-за этого журналисты вынуждены стоять фактически на верхнем паркинге.

Напомним, сегодня Верховная Рада дважды за день собиралась на внеочередное заседание. Причиной стало требование президента Владимира Зеленского срочно принять законопроект, который усилит ответственность водителей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.В итоге Рада поддержала этот законопроект.

Также мы писали, что во вторник депутаты проведут еще одно внеочередное заседание Рады, на котром они займутся "зеленой энергетикой" и лекарствами.