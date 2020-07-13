В понедельник утром, 13 июля, вооруженные силы Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций на государственной границе. Армянская сторона тоже ответила тем же.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в Facebook.

"После двух-трехчасового перерыва утром (13 июля - Ред.) противник возобновил провокационные действия, продолжая артобстрел по армянским позициям. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ. Увеличение потерь в рядах ВС Азербайджана не исключено", - написала она.

Между Арменией и Азербайджаном существует давний конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской СССР. Впоследствии Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районами во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах.



Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Напомним, конфликт между ВС Азербайджана и Армении возобнобновился вчера, 12 июля. Стороны обвинили друг друга в атаке своих позиций. По данным Минобороны, Азербайджанская сторона потеряла двух военнослужащих, еще пять человек ранены. Степанян же написала об отсутствии потерь с армянской стороны.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о конфликте между бывшими союзными республиками.