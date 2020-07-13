39-летнему водителю Mercedes, сповоцировавшему под Киевом ДТП, в котором погибли двое детей и двое взрослых, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет. Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Как сообщалось ранее, водитель автомобиля Mercedes-Benz GL 250D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части Московского шоссе со стороны с. Козин. Не справившись с управлением, водитель допустил столкновение с автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson", - говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что в результате столкновения погибла почти вся семья, которая ехала в автомобиле Hyundai Tucson. Водитель и двое пассажиров (женщина и 8-летняя девочка) скончались на месте. Еще двоих мальчиков с места трагедии забрали в больницу, но один из них умер в карете скорой медпомощи по дороге в больницу. Состояние второго мальчика - стабильно тяжелое.

"По результатам тестирования прибором DRAGER у водителя определено содержание алкоголя 1.32 промилле", - уточняют правоохранители.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог.

Также уточняется, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Киеве.

Напомним, около 19:00 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. 39-летний киевлянин Антон Желепа, будучи пьяным, за рулем автомобиля Mercedes вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Tucson. В результате почти вся семья, которая находилась в машине, погибла: это мать, отец, дочка и один из сыновей. Еще один мальчик попал в больницу.

Также мы сообщали, что Рада поддержала законопроект Зеленского об усилении ответственности пьяных водителей за ДТП.