На втором за день внеочередном пленарном заседании Верховной Рады, которое собралось по требованию президента Украины Владимира Зеленского, проголосовали в первом чтении за ужесточение ответственности водителей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. "За" проголосовали 282 народных депутата.

Заседание парламента транслировалось на YouTube, "Страна" вела онлайн-трансляцию.

Так, проект закона №2695 усиливает ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а именно — за пьяное вождение.

Напомним, о требовании собрать новое внеочередное заседание Верховной Рады сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Оно, по его словам, начнется сразу же после того, как закроется предыдущее.

До этого мы рассказывали о том, Зеленский после ДТП под Киевом потребовал срочно принять законопроект, который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Также "Страна" писала, что вчера, 12 июля, на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, в которой погибла почти целая семья - отец, мать, дочь и сын. Еще один мальчик сейчас борется за жизнь. ДТП произошло по вине водителя люксового "Мерседеса", который оказался пьяным и уже судимым за подобное преступление.