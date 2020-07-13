Зеленский поедет на Донбасс вместе с президентом Швейцарии
Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прибудет в Украину с визитом 20-23 июля и вместе с главой Украины Владимиром Зеленским посетит Донбасс.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 13 июля.
Как отмечается, Соммаруга и Зеленский отправятся на Донбасс с рабочей поездкой с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", - говорится в сообщении ОП.
Ранее глава Швейцарии отложила визит в Украину, запланированный на конец марта, из-за пандемии.
Напомним, в Офисе президента готовят на осень встречу Зеленского с президентом Беларуси.
Также мы писали, что Зеленский может встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в конце июля.