Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прибудет в Украину с визитом 20-23 июля и вместе с главой Украины Владимиром Зеленским посетит Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 13 июля.

Как отмечается, Соммаруга и Зеленский отправятся на Донбасс с рабочей поездкой с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", - говорится в сообщении ОП.

Ранее глава Швейцарии отложила визит в Украину, запланированный на конец марта, из-за пандемии.

Напомним, в Офисе президента готовят на осень встречу Зеленского с президентом Беларуси.

Также мы писали, что Зеленский может встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в конце июля.