Во вторник, 14 июля, большую часть регионов Украины накроет небольшое похолодание. Местами будут локальные дожди.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко в Facebook.

"Свежий, даже прохладный, воздух и завтра, 14 июля, будет охватывать большинство территории Украины. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18+23 градусов. На Юге, традиционно, и на юго-востоке будет теплее, комфортные +20+26 градусов", — говорится в сообщении.

А ветер, по словам Диденко, будет лишь "добавлять прохлады", в связи с чем рекомендуется одеваться потеплее.

"Ветер будет повевать с северо-запада и периодическими порывами добавлять прохлады. Поэтому пока что бретельки и короткие шорты можно отложить, а ближе подсунуть "флис", какой-то кардиганчик и нормальные длинные штаны. Дожди наиболее вероятны во вторник на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине - там могут быть даже грозовые ливни", — говорится в тексте сообщения.

Погода в Украине сегодня изменится, ждите похолодания. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве и области сегодня, согласно прогнозу синоптика, будет достаточно свежо: днем 18-20 градусов по Цельсию, а утром - от 13 до 17 градусов. Местами возможны небольшие дожди.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным исследования, за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса.

Также мы сообщали, что в июне жара в Киеве побила пять температурных рекордов.