В Польше 32-летняя гражданка Украины подожгла торговый центр в Гданьске. Женщину задержали правоохранители и арестовали на три месяца. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает Польское радио.

По информации правоохранителей, в минувшую среду, 8 июля, около 03:00 утра, женщина облила бензином входные двери торгового центра и подожгла их. После этого быстро включилась противопожарная система, залившая часть магазинов на первом этаже. В результате чего торговому центру нанесены огромные убытки.

После чего стало известно, что украинку арестовали за содеянное на три месяца. Ей грозит до 10 лет заключения. "...Женщину задержали и предъявили ей обвинения по пяти пунктам", - говорится в сообщении.



Как отмечается, прежде чем осуществить поджог, женщина совершила два другие преступления в этом же торговом центре.



"Женщина дважды на территории магазина пыталась совершить ограбление. Женщина не платила за товар, а после того, как проходила линию касс, применила насилие к охраннику, который вмешался в эту ситуацию. Женщина угрожала ему и оскорбляла его за его этническое происхождение", - рассказала старший аспирант полиции Гданьска Карина Каминская.

Напомним, ранее мы сообщали, что пьяный украинец угрожал заминировать избирательный участок в Польше. Ему грозит восемь лет тюрьмы.

Также писали, в Польше местные жители подожгли хостел с украинцами. Сотрудники местной полиции задержали двух поляков, подозреваемых в содеянном.