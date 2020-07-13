Седьмая и восьмая части франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, вопреки слухам, в Украине снимать не будут. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сценарист и журналист Артем Заяц, опубликовав комментарий режиссера Кристофера МакКуорри.

Сценарист напомнил, что о визите звезды "Миссия невыполнима" Тома Круза в Киев прошлой осенью, когда артист встречался с президентом Владимиром Зеленским, гулял с мэром Кличко по "стеклянному" мосту, летал также в Одессу и Львов. После этого поползли слухи, что какие-то эпизоды 7 или 8 частей франшизы будут снимать в Украине. Один англоязычный новостной портал даже заявил, что гости будут рады разломать на камеру знаменитый столичный книжный рынок "Петровка", который городские власти все равно собираются сносить. Но эти слухи опроверг режиссер 5 и 6 частей франшизы Кристофер МакКуорри.

"Нет, я не собирался (разрушать рынок). Хотя если вы покажете мне книжный рынок, который можно разрушить, я вам покажу, как это делается. Мы действительно изучали Киев (на предмет интересных локаций)... Мы провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно нашли одну довольно экстраординарную локацию… Но засада со съемками "на выезде" (т.е. за пределами США) такова, что… вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости прочие (подходящие места и) ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И мы просто… (пауза)... мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма. Но на каком-то этапе мне действительно нравилась идея поснимать в Украине. И если у вас есть круто выглядящий книжный рынок, с которым вы хотели бы, чтобы я разобрался, - я могу позаботиться о нем для вас!" - процитировал журналист режиссера МакКуорри.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус остановил в Италии съемки блокбастера "Миссия невыполнима-7" с Томом Крузом.

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