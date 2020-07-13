В Украине хотят узаконить интернет-аптеки и почтовую доставку лекарств. Соответствующий законопроект Рада планирует рассмотреть на внеочередном заседании 14 июня.

Стоит отметить, что все это раньше в нашей стране уже было. Но в 2011 году Минздрав запретил дистанционную торговлю медпрепаратами, аргументируя это тем, что на доставку идет немало фальсификата и некачественных лекарств, потребители не получают консультацию фармацевтов и пр. Но тогда были подозрения, что запрет пролоббировали крупные аптечные сети, которые после нововведения как раз начали расти как на дрожжах.

На время карантина власти в качестве эксперимента разрешили почтовую доставку лекарств. А теперь, как видно, "эксперимент" решили сделать нормой.

С одной стороны, потребителю это выгодно, так как делает покупку лекарств быстрой и удобной. С другой - возвращаются прежние риски - может хлынуть поток подделок, ведь особого контроля со стороны государства нет, и фальсификат можно найти даже в обычных аптеках. Это значит, что под ударом — здоровье людей.

"Страна" разбиралась как в Украине будут торговать таблетками онлайн.

Чтобы термобоксы не пропадали

Законопроект №3615 появился в Раде в июне этого года. Он предусматривает внесение изменений и закон "О лекарственных средствах" в части розничной электронный торговли препаратами. Предлагается отменить действующий с 2011 года запрет на онлайн-продажу и постовую доставку лекарств.

В лицензионных условиях по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами прямо прописано: не допускается дистанционная продажа путем электронной торговли и почтой черед любые учреждения кроме аптечных. Также пункт 139 лицензионных условий запрещает транспортировать лекарства в багажных и почтовых отправлениях.

Столь строгие запреты ввели еще в 2011 году. Как раз тогда в Украине начали массово появляться интернет-аптеки и службы доставки лекарств. Но, как заявили в Минздраве, пошел и поток фальсификата. На украинском рынке медпрепаратов доля подделок традиционно высока даже в аптеках. В интернет-торговле она и вовсе вышла на угрожающие показатели - до 40-50%. Причем. в лучшем случае могли подсунуть просто таблетку -пустышку (без действующего вещества), которая не лежит, но и особо и не вредит. В худшем же можно было получить лекарство, которое и на тот свет отправит.

Поэтому тогда власти предпочли перекрыть этот канал продажи лекарств.

Аптечные интернет-агрегаторы и онлайн-магазины остались, но в них можно только забронировать лекарства. Ехать за ними все равно придется в обычные аптеки. Хотя эти ограничения частенько все равно обходили. "Чтобы наладить контроль, нужно увеличить количество проверяющих раз в сто. Этого никто не делает", - рассказала глава Фрамрады Елена Прудникова.

На время карантина все ограничения вообще сняли, и почтовым операторам разрешили доставку препаратов. А теперь эксперимент хотят узаконить.

"Спрос на лекарства, которые реализуются через интернет, постоянно растет. Во-первых, покупка лекарств дистанционно позволяет потребителю сэкономить время и деньги, во-вторых, имеет место тенденция увеличения Интернет-торговли в целом", - говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению авторов, особенно интернет-торговля лекарствами важна для сельских жителей, где аптек немного.

"Легализация торговли лекарственными средствами дистанционного в условия COVID-19 к негативным последствиям не привела. Эксперимент оказался успешным. При этом почтовыми операторами уже куплены термобоксы для обеспечения необходимого температурного режима при транспортировке лекарственных средств", — говорится в пояснительной записке.

Поэтому предлагается снят запрет на дистанционную торговлю лекарствами на постоянной основе.

Лечение по интернету

Отмены прежних запретов ждут как онлайн-аптеки, так и почтовые операторы. Для них этот рынок - золотое дно.

Дистанционка выгодна и потребителям, - утверждает директор Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

"Порог вхождения в бизнес станет меньше, и конкуренция в аптечной рознице обострится. Это значит, продавцам придется снижать цены на лекарства, от чего покупатели тольк выиграют. Электронная продажа удешевляет все процессы, экономит время и нервы. Меньше шансов заражения, большая прозрачность, все можно купить сидя за компьютером. Сейчас люди бегают по аптекам потому что те резко сузили ассортимент, то есть трудно найти все необходимое в одном месте, а дистанционно все удобно", — говорит Чертков.

Особого увеличения доли фальсификата через интернет-доставку, по его мнению, не будет. "Это мировая практика. Недавно и Amazon получил лицензию на дистанционную торговлю (то есть, если у нас запрет снимут, можно будет заказывать лекарства даже за границей, где они нередко дешевле и лучшего качества - Ред.). Вопрос конечно с рецептурными препаратами, тут нужен электронный рецепт. Но ни в одной стране мира эта форма торговли ни привела к большему потоку фальсификата, электронную продажу легко отследить, а потребитель сам вправе выбирать форму приобретения препаратов", - говорит Чертков.

Врачи же от такой перспективы хватаются за голову.

"Даже в аптеках много "левых" препаратов, особенно в торговых точках у метро, на окраинах. Я уже своим пациентам изначально говорю, чтобы нам не брали. Бывает, выпишешь лекарство, а человеку оно не помогает. Купит такое же в другом месте - и вылечится. Это значит, что торгуют "мелом". А если запустят интернет-торговлю, вообще катастрофа будет. Тем более, что особо с подделками никто не борется", - рассказал нам врач одной из киевских больниц.

Фармацевт Наталия Куриная говорит, что в аптеках стало появляться больше некачественной, но дешевой продукции, к примеру, "непонятных" антисептиков по 10 гривен за бутылочку, масок из неприспособленной для них ткани и др. Понятно, что через интернет, где товар нельзя предварительно осмотреть, такой продукции будет идти еще больше.

Глава общественного объединения "Фармрада" Елена Прудникова говорит, что даже эксперимент по доставке лекарств уже подкосил сельские аптеки. "Укрпочта" доставляет что угодно, люди в аптеку не идут. Это может ускорить процесс закрытия сельских аптек, который уже и так идет полным ходом. Сельская местность уже потеряла около 780 аптек. А как бабушки будут покупать лекарства, у них нет смартфонов", - говорит Прудникова.

По ее мнению, сократиться сеть не только сельских, но и городских аптек, а "лишних" фармацевтов выставят на улицу.

"Но главная угроза - бесконтрольное лечение. Украинцы, которые и так любят ставить себе диагнозы по интернету, тут же закажут и лекарства. В итоге даже никто не будет знать от чего человек умер. Удар по здоровью населения будет колоссальный", - подытожила Прудникова.