Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air намерена запустить рейсы из Украины в Объединенные Арабские Эмираты с 1 октября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Так, с 1 октября будет выполнять рейсы из Одессы в Абу-Даби. Самолет будет вылетать по четвергам и воскресеньям. Предварительная стоимость билетов составляет 209 дирхамов или почти 57 долларов США.

Напомним, в среду, 3 июля, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открыла вторую в Украине базу. Первая функционирует в Киеве, а сейчас появилась еще одна в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

Мы также сообщали, что с возобновлением полетов в аэропорту "Киев" 250 украинцев не пустили на рейсы. Причиной этого стало отсутствия необходимых документов для въезда в страну пребывания.