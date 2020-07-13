Правоохранители Киева заявили о раскрытии умышленного убийства священника Украинской православной церкви, которое произошло в 2015 году.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook в понедельник, 13 июля.

Как отмечается, в результате проведения следственных действий был установлен один из нападавших, который оказался 46-летним киевлянином, неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц). По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева арестовал задержанного без определения размера залога.

Убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда. Двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего.

УПЦ сообщила, что нападение было совершено на настоятеля храма великомученицы Татьяны Оболонской благочиния столицы Романа Николаева. Утром 29 июля 40-летний священнослужитель скончался.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве одного и ранении восьми посетителей кафе.

Также мы писали, что СБУ завершила досудебное расследование дела об убийстве радикалом Стерненко человека.