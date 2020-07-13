Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что Украина осенью проведет военные учения по эстонской модели в связи с проведением Россией мероприятия "Кавказ-2020". Они продлятся около месяца.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

Отмечается, что ранее Украина и Эстония подписали декларацию, в которой последняя предлагает нашей стране поделиться опытом в создании территориальной обороны на основе добровольческих формирований.

"После этого началась подготовка общего с Эстонией пилотного проекта территориальной обороны в нашей области. Уже осенью мы планируем провести масштабные учения… Сейчас совместно с оперативным командованием "Юг" и Генштабом ВС Украины определяемся по конкретным датам с учетом тех учений ("Кавказ-2020" - Ред.), которые планирует провести страна-агрессор", - заявил Гусев.

Он добавил, что к учениям в Херсонской области будут привлечены резерв и другие необходимые для эффективной обороны силы и средства по модели Союза обороны Эстонии. Учения продлятся около месяца.

Ранее "Страна" подробно описывала, что известно об учениях "Кавказ-2020".

Также мы писали, что 7 июля Эстония подарила Украине 2400 пистолетов Макарова, чтобы поддержать укрепление оборонного потенциала страны. В Минобороны Эстонии считают, что оружие пригодится украинским коллегам для поддержания "безопасности всей Европы" в условиях российской агрессии.