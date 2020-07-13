Запорожский автомобильный завод совместно с АО "АвтоВАЗ" займется производством автомобиля Lada Largus. В Запорожье прибыли машинокомплекты для сборки автомобилей этой марки. Кузова отправляют без переднего и заднего бамперов, без фар, задних фонарей и рулевого колеса. Эти комплектующие отгружаются отдельно.

Об этом пишет говорится в сообщении группы Avtovaz News.

"Из этого следует что переговоры о производстве автомобилей Lada на заводе ЗАЗ между Украинской стороной и руководством Renault прошли успешно. В дальнейшем вероятнее всего будут поставлятся машинокомплекты и для других моделей Lada!" - говорится в сообщении.

Как стало известно, в конце июня для опытной сборки на АвтоЗАЗ были отправлены два кузова Granta, а в будущем не исключены поставки машинокомплектов и для других моделей Lada. Украинский автозавод начал проходить процесс аудита возможностей автомобильного производства в марте 2020 года. Его проводят потенциальные партнеры компании, одним из которых является АвтоВАЗ, пишет УНИАН.

"Предприятие все еще находится в процессе аудита производственных возможностей от группы Renault", - заявил пресс-секретарь компании "Укравто" Дмитрий Скляренко.

Ранее "Страна" писала о том, что Запорожский автомобилестроительный завод ЗАЗ выставил на продажу свое имущество из-за долгов.

Также мы сообщали, что в 2018 году владелец УкрАвто Тариэл Васадзе заявил, что готов продать контрольный пакет Запорожского автозавода (ЗАЗ) инвестору, который профессионально занимается автомобильным бизнесом.