Из-за ДТП под Киевом Рада соберется на второе внеочередное заседание за день
Сегодня, 13 июля, Верховная Рада соберется на новое внеочередное заседание сразу после того, как закроет предыдущее. Причиной стало требование президента Владимира Зеленского срочно принять законопроект, который усилит ответственность водителей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, говорится на сайте парламента.
"В связи с требованием президента... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады… 13 июля сразу после завершения внеочередного пленарного заседания", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на нем рассмотрят законопроект №2695, который предлагает усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. А именно — за пьяное вождение.
До этого мы рассказывали о том, Зеленский после ДТП под Киевом потребовал срочно принять законопроект, который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, вчера на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, в которой погибла почти целая семья - отец, мать, дочь и сын. Еще один мальчик сейчас борется за жизнь. ДТП произошло по вине водителя люксового "Мерседеса", который оказался пьяным и уже судимым за подобное преступление.
"Страна" также подготовила материал о том, как пьяный рецидивист убил целую семью под Киевом.