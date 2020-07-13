Сегодня, 13 июля, Верховная Рада соберется на новое внеочередное заседание сразу после того, как закроет предыдущее. Причиной стало требование президента Владимира Зеленского срочно принять законопроект, который усилит ответственность водителей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, говорится на сайте парламента.

"В связи с требованием президента... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады… 13 июля сразу после завершения внеочередного пленарного заседания", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на нем рассмотрят законопроект №2695, который предлагает усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. А именно — за пьяное вождение.

До этого мы рассказывали о том, Зеленский после ДТП под Киевом потребовал срочно принять законопроект, который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вчера на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, в которой погибла почти целая семья - отец, мать, дочь и сын. Еще один мальчик сейчас борется за жизнь. ДТП произошло по вине водителя люксового "Мерседеса", который оказался пьяным и уже судимым за подобное преступление.

"Страна" также подготовила материал о том, как пьяный рецидивист убил целую семью под Киевом.