Сразу 11 сотрудников львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения заболели коронавирусом. Шестерых из них госпитализировали, еще пятеро находятся на самоизоляции.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET в понедельник, 13 июля.

По словам главного эпидемиолога Львовской области Натальи Тимко, по состоянию на 13 июля в инфекционной больнице на лечении находится шесть работников лабораторного центра. Их состояние - средней тяжести.

Как сообщил замдиректора Центра Олег Когут, сотрудники, заразившиеся Covid-19, не проводили ни отбора проб, ни ПЦР-исследований.

"Среди тех, кто попал в больницу, к счастью, тяжелых больных нет. Их состояние средней тяжести. Есть и работники, у которых обнаружили коронавирус, но у которых нет никаких симптомов. Таких, если не ошибаюсь, пять. Они находятся на самоизоляции. Сегодня снова сдавали", - рассказал он, отметив, что сегодня также сдавались биоматериалы на ПЦР-исследования и ожидаются результаты.

Напомним, ранее на текстильной фабрике под Львовом зафиксировали вспышку коронавируса среди 12 человек.

Также сообщалось, что во Львовский области смягчили карантин, несмотря на наибольшее количество заразившихся коронавирусом за сутки.