Во французском посольстве заявили, что организация нового саммита в "нормандском формате" возможна в случае, если будут выполнены договоренности, достигнутые в ходе встречи в декабре 2019 года в Париже.

Об этом 13 июля сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает "Униан".

"Нашей целью не является проведение саммита ради его проведения. По нашему мнению, важной задачей сегодня является реализация тех выводов, которые были приняты по результатам декабрьского саммита "нормандского формата" в Париже. Только при этом условии мы можем рассматривать организацию следующей новой встречи в этом формате ", - сказал Этьен де Понсен.

По его словам, Франция последовательно подчеркивает необходимость использования действующих сегодня форматов переговоров по Донбассу - "нормандского формата" и Минского процесса.

Напомним, недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал проведение саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

Также мы писали, что Зеленский хочет собрать "нормандскую четверку" в ближайшие месяцы, несмотря на пандемию.