Верховная Рада Украины на сегодняшнем внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект №2424 с техническими правками. "За" проголосовали 256 народных депутатов.

Так, данный проект касается внесения изменений в Воздушный кодекс Украины. В частности, за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины, будет взиматься государственный сбор.

Как отмечается, законопроект предусматривает:

закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятия "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";

дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которая определяет особенности взимания госпошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;

ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов для субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.

Ставка государственного сбора за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, устанавливается в таких размерах:

в случае осуществления воздушных перевозок в пределах Украины - 0,5 доллара США; в случае осуществления международных воздушных перевозок из Украины - 2 доллара США.

Ставка государственного сбора за каждую тонну груза, что отправляется или прибывает в аэропорт Украины:

в случае осуществления воздушных перевозок в пределах Украины - 2,5 доллара США; в случае осуществления международных воздушных перевозок из/в Украину - 10 долларов США.

Сбор планируют не взимать в случае:

перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозок гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабинета Министров Украины; полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего); перевозок пассажиров, которые относятся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов по закону; перевозок детей в возрасте до двух лет; перевозок транзитных пассажиров; перевозок пассажиров с сервисными билетами; перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Напомним, в первом чтении на заседании парламента законопроект № 2424 приняли 21 марта.