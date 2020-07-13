На этой неделе Верховная Рада может рассмотреть в первом чтении скандальный законопроект "О медиа", который успел получить шквал критики от журналистского и международного сообщества.

"Страна" изучила текст законопроекта, который носит репрессивный характер в отношении медиа и серьезно ухудшают ситуацию со свободой слова в Украине.

"Страна" спросила у "слуг народа", что они думают о скандальном законопроекте и будут ли за него голосовать.

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

Ирина Верещук, нардеп от "Слуги народа". Фото: facebook.com

"Я не буду голосовать за законопроект "О медиа", как и обещала СМИ. Я не буду нарушать это обещание, вопреки тому, что, по словам коллег из фракции, есть положительные отзывы европейских коллег. Пожелания европейских коллег - это хорошо, но основными, на кого я полагаюсь в данном случае - украинские медиа. То, что я слышу острую критику законопроекта от НСЖУ и независимых СМИ, не разрешает мне за него проголосовать. Этот закон должен сбалансировать взаимоотношения внутри государства. Я уважаю мнение внешних партнеров, но для меня они не определяющие.

Если мы примем этот закон, то он ухудшит и так натянутые отношения власти и СМИ, нам он не пойдёт на пользу. Если инициаторы данного законопроекта не понимают этого до конца, то мне жаль, так как я думаю, что они профессионалы. Если они делают это специально, чтобы еще больше ухудшить ситуацию, несмотря ни на что, прикрывая такие действия позитивными выводами европейских партнеров, то это недостойная игра. Это нечестно".

Александр Дубинский, депутат фракции "Слуга народа":

Александр Дубинский, нгардео от "Слуги народа". Фото: facebook.com

"К законопроекту "О медиа" отношусь отрицательно. Более того, если вы (журналисты - Ред.) будете собирать подписи главе фракции "Слуга народа" против этого законопроекта, я, как журналист в прошлом, тоже подпишусь и выступлю против этого закона. Считаю, что вы, как журналисты, должны это сделать.

Думаю, законопроект не будет принят ни при каких условиях. Во-первых, сейчас не время. Во-вторых, текст по-дебильному написан, как говорится. В-третьих, есть много достойных других мест, куда фракция "Слуга народа" может вложить свои усилия и энергию, чем в медиа. Еще там не наср@ли".

Николай Тищенко, депутат фракции "Слуга народа":

Николай Тищенко, нардеп от "Слуги народа". Фото: facebook.com

"Я за порядок, и в медиа в том числе. Я всегда буду голосовать за законопроекты, которые будут наводить порядок в Украине, и за законы, которые будут делать украинцев богаче".

Юлия Яцык, депутат фракции "Слуга народа":

Юдия Яцык, нардеп от "Слуги народа". Фото: facebook.com

"Я не буду голосовать за этот законопроект. У меня к нему много вопросов, я даже сомневаюсь, что он выйдет в зал. Как мне сказала одна колежанка, нельзя ссориться с судьями, журналистами и священниками. Поэтому я ожидаю законопроект о священниках".

Напомним, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа.

9 июля в интервью "Стране" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что среди нардепов нет единства по поводу скандального закона "О медиа". Он уверен, что этот закон вызовет дискуссию внутри парламента.

Ранее международные организации и журналисты жестко раскритиковали данный законопроект. Подробнее об этом читайте здесь.