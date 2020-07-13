В Министерстве иностранных дел считают необходимым откорректировать критерии, по которым Украина отбирает страны в "красный" и "зеленый" списки по уровню распространения коронавируса.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Сегодня".

"Мы в МИД проанализировали эту модель "красных" и "зеленых" стран, и буквально в среду я говорил с министром здравоохранения о том, что нам нужно скорректировать критерии, согласно которым мы относим страну к той или другой категории, чтобы этот список был более объективным и больше соответствовал реальности, которая существует в Украине", - сказал он.

По словам министра, Украина, как и ЕС, тоже должна привязаться не к конкретной цифре, которая завтра уже может быть не актуальной, а к критериям.

"Например, если в стране "Х" показатель больных на 100 тыс. населения больше, чем в Украине, тогда она относится к красной зоне, а не писать, что любая страна, в которой больше 40 больных на 100 тыс. населения, автоматически попадает в "красный" список. Тогда мы создаем нединамичную ситуацию, и страны будут находиться в "красном" списке несправедливо, а украинские граждане будут терять возможность и возвращаться в Украину без самоизоляции по прибытии", - пояснил Кулеба.

Также он заявил, что 8 июля говорил об этом с главой Минздрава Максимом Степановым и надеется, что в ближайшее время Минздрав эти критерии скорректирует.

Кроме того, глава МИД напомнил, что о снятии ограничений на въезд украинцев в Шенгенскую зону можно будет говорить после того, как показатель заболеваемости на Covid-19 в Украине будет или равен среднему по ЕС, или будет меньше.

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных на 100 тыс. населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 тыс. населения. О снятии ограничений на въезд в Шенгенскую зону мы сможем говорить после того, как показатель в Украине будет или равен среднему по ЕС, или будет меньше. Это ключевое требование. Как я уже назвал цифры, вы видите, что пока мы, к сожалению, очень далеки от этого. Поэтому все в руках исключительно нас самих. И здесь не только власть, но каждый гражданин сейчас должен вести себя ответственно, чтобы сдерживать распространение коронавируса", - подчеркнул он.

Напомним, 10 июля Албания, Болгария и Чехия вошли в "красный список" Минздрава Украины.

Ранее в нежелательном списке отказались США, Черногория и Чехия.