На внеочередном заседании в понедельник, 13 июля, Верховная Рада выделила почти 1,3 миллиарда гривен из Фонда борьбы с Covid-19 на проведение выборов.

Так, за проект закона №3712 о внесении изменений в приложения №3 и 6 в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о финансировании выборов за основу и в целом проголосовало 332 и 330 народных депутатов.

Таким образом из Фонда выделят 10 млн 841,5 тысяч грн на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов. Еще 994,8 тысяч грн направят на проведение выборов народных депутатов. Субвенция из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов составит 1 млрд 252 млн 117,8 тысяч грн.

Напомним, Зеленский отозвал с повестки дня внеочередного заседания законопроекты о местных выборах и возврате космических зарплат чиновникам.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит на внеочередном заседании Рады 13 июля.