Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец принес свои извинения перед коллегой от фракции "Европейская солидарность" Марией Ионовой за то, что во время потасовки в Раде коснулся ее руки.

Об этом он заявил во время выступления с трибуны парламента.

"В пятницу произошло досадное событие – под трибуной была толкотня, и я прошу прощения у Марии Николаевны Ионовой за то, что коснулся вашей руки. Прошу меня извинить", — сказал он.

Кроме того, по словам Мотовиловца, "опытные политики" используют трибуну Верховной Рады для давления и оскорблений, а не для извинений.

Андрей Мотовиловец извинился перед Марией Ионовой. Смотреть с 56:55. Видео: YouTube/Телеканал Рада

Напомним, в пятницу, 3 июля, в Верховной Раде произошел разговор на повышенных тонах и стычка между нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем и Марией Ионовой из "Евросолидарности".

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос.