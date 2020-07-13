Президент Украины Владимир Зеленский отозвал с повестки дня Верховной Рады законопроекты об отмене ограничений размера зарплат чиновников и проект постановления о проведении местных выборов 25 октября.

Так депутаты на внеочередном заседании 13 июля не будут рассматривать законопроект №3809 - проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020). Об этом в письме в Раду попросил президент Владимир Зеленский.

Также по просьбе президента с повестки снимаются законопроекты №3708 и №3708-1, которые предлагали снять запрет на космические зарплаты чиновникам. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанишин.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит на внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля.

Также мы сообщали, что президент инициировал внеочередное заседание украинского парламента и предложил отменить ограничения на размер зарплат чиновников. "Страна" разбиралась, зачем Зеленский решил вернуть космические зарплаты чиновникам и членам набсоветов.