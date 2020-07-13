В Украине по состоянию на 1 июля текущего года, после увеличения размера минимальной пенсии, оклад свыше 10 000 гривен получают только 2,9 % пенсионеров.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как сообщается, пенсия более 10 тысяч гривен насчитывают 332 588 украинцев. Это составляет 2,9% от общего числа пенсионеров (11 241 834 человек). Также отмечается, что средний размер таких выплат в Украине составляет 3 393,54 гривен.

Отметим, что 62,9% пенсионеров получают ежемесячно менее 3000 грн в месяц.

Так, размер пенсий распределяется следующим образом:

до 1 400 грн - 0,6% (70 487 человек);

от 1 401 до 1 500 грн - 0,01% (1 465 человек);

от 1 501 до 2 000 грн - 16,4% (1 845 674 человек);

от 2 001 до 3 000 грн - 45,9% (5 158 392 человек);

от 3 001 до 4 000 грн - 14,9% (1 671 624 человек);

от 4 001 до 5 000 грн - 7,9% (884 418 человек);

от 5 001 до 10 000 грн - 11,4% (1 277 186 человек);

более 10 000 грн - 2,9% (264 906 человек).

Напомним, с 1 июля минимальный размер пенсии по возрасту увеличился на 74 грн и теперь составит 1 712 гривен. Те же, у кого рабочий стаж больше необходимого, получат сверхнормативную доплату в размере 17,12 грн за каждый дополнительный рабочий год.

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