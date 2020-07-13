В Апелляционном суде Киева по ходатайству защиты освободили из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугарь и сняли с нее электронный браслет.

Об этом сообщает "5 канал" в понедельник, 13 июля.

"Суд изменил меру пресечения… Сняли территориальные ограничения, и сегодня с нее снимут электронный браслет", - сообщает телеканал.

Ранее в отношении Дугарь действовала мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Защита ходатайствовала перед судом об изменении меры пресечения.

Ранее в этот же день суд оставил под арестом подозреваемых по делу Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко.

Напомним, 25 мая Яне Дугарь, находившейся под ночным домашним арестом, был назначен залог в размере 168 тысяч гривен, также ее обязали носить электронный браслет и пребывать в районе нахождения ее воинской части.