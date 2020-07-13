Украина не будет рассматривать вариант изменения Конституции страны для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Сегодня".

"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы – независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным", — сказал он.

При этом требование России, по слова Кулебы, является не более чем "хотелкой".

"Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" других стран", — рассказал он.

По словам главы МИД, отдельные полномочия Донбасса можно рассматривать лишь в рамках общего процесса децентрализации.

"Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", — сказал Кулеба.

Напомним, в начале июля в Берлине прошла встреча представителей Нормандского формата по Донбассу. Украину в столице Германии представляли глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников. От Кремля прибыл замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

На ней Россия потребовала от Киева как можно скорее представить проект изменений к Конституции по особому статусу Донбасса.

Отметим, что обязательство внести особый статус Донбасса в Конституцию Украина взяла на себя, подписав Минские соглашения.

Также "Страна" публиковала текст берлинских договоренностей по Донбассу, которые в итоге были сорваны.