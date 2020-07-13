На стихийном рынке в Черновцах, на улице Комарова, полицейские жестко задержали пожилого торговца. Его скрутили, повалили на землю и надели на него наручники.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в паблике "СтопХам Буковина" в Facebook.

На ролике запечатлен конфликт, который произошел между мужчиной и двумя патрульными - девушкой и молодым человеком. Сначала у них происходит словесная перепалка. Позже патрульный скручивает пожилого торговца и валит его на землю, чтобы застегнуть наручники за его спиной.

Собравшиеся вокруг люди обращают внимание полицейских, что пенсионеру стало плохо. Кто-то из них высказывает предположение, что у мужчины случился инсульт. Только после этого правоохранители снимают с мужчины наручники. На его руках остаются следы и царапины. На место вызвали "скорую помощь".

Напомним, под Полтавой полицейский сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации.

Также мы писали о том, как в Мелитополе полицейский зашел в супермаркет без маски. Покупатели сдали его "на руки" коллегам.