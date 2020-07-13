Стало известно, какие изменения в ближайшем будущем ожидают турецкий собор Святой Софии, который на днях получил статус мечети. В первую очередь, там начнут круглосуточно читать Коран, но при этом определенное время будет отведено для тех, кто желает полюбоваться знаменитыми фресками собора. Об этом пишет греческое издание Оrthodox Times.

Уточняется, что Святая София, став мечетью, не поменяет названия. Ее знаменитую мозаику можно будет посмотреть без покупки входного билета. Другая символика, "не соответствующая функции мечети", будет перенесена и выставлена для обозрения в другом месте.

Первую исламскую молитву в Святой Софии собитаются прочитать 24 июля. До этого времени там расстелят ковер площадью 14 тысяч кв. метров. Ковер уже готов: заказ был сделан в июне и оплачен лично президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Будут назначены два имама и четыре муэдзина. Главный критерий отбора - хороший голос.

Помимо круглосуточного чтения Корана, в соборе ежедневно будут совершать все пять намазов, положенных по канонам ислама.

По имеющейся информации, почти все билеты на первую молитву были приобретены верующими из мусульманских стран.

В интервью телеканалу "А Хабер" президент Управления по делам религий Турции Али Эрбаш заверил, что превращение собора Святой Софии в мечеть разрушит проклятие султана Мехмеда Завоевателя, согласно которому те, кто использует этот собор не по назначению, будут прокляты.

Как писала "Страна", еще в прошлом году в марте Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии статуса музея и переделать его в мечеть. В среду, 1 июля, госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не превращать константинопольский собор Святой Софии в мечеть и сохранить его статус музея. Однако в пятницу, 10 июля, Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи (Святой Софии). Таким образом зданию вернули статус мечети.

Также мы сообщали, что Россия назвала решение по Святой Софии внутренним делом Турции и призвала другие страны не вмешиваться.