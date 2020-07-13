В "Райффайзен Банк Аваль" решили провести ребрендинг. В частности, название финучреждения сменят на Raif.

Об этом сообщил председатель правления банка Александр Писарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы недавно запустили наш новый бренд-код, новое позиционирование, с которым банк будет жить и работать в следующие несколько лет. Наш новый стиль, новая айдентика помогут нам не только подчеркнуть нашу уникальную позицию на рынке, но и динамично достигать легкой доступности к нашим сервисам и их удобства. То есть, когда мы говорим: "Raif – так проще", действительно будет: "Raif – так проще", – рассказал он.

Как известно, Райффайзен Банк Аваль был основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%. Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (100,896 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Напомним, в 2017 году украинская "дочка" российского "Сбербанка" сменила имя после продажи.

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