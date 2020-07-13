В понедельник, 13 июля, в Черновцах загорелись два этажа производственного здания ООО "Розма". К тушению пожара привлечены 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, возгорание произошло в городе по улице Прутской, 29, где находится четырехэтажное здание ООО "Розма". "Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении. Также отмечается, что к тушению пожара привлечены 30 человек личного состава и девять единиц техники ГСЧС.

Отметим, что Розма" занимается производством полипропиленовых систем для водоснабжения и отопления.

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