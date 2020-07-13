В Черновцах горит четырехэтажное производственное здание. Фото
В понедельник, 13 июля, в Черновцах загорелись два этажа производственного здания ООО "Розма". К тушению пожара привлечены 30 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, возгорание произошло в городе по улице Прутской, 29, где находится четырехэтажное здание ООО "Розма". "Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении. Также отмечается, что к тушению пожара привлечены 30 человек личного состава и девять единиц техники ГСЧС.
Отметим, что Розма" занимается производством полипропиленовых систем для водоснабжения и отопления.
Ранее мы сообщали, что в Киеве загорелась свалка. Пожар охватил площадь около 250 кв. м. В результате спасатели ликвидировали масштабный пожар.
Также писали, что в Одессе снова горело здание колледжа, пережившее в декабре смертельный пожар.