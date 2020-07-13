В понедельник, 13 июля, Печерский райсуд Киева оставил под арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлию Кузьменко.

Об этом сообщает Telegram-канал "Основа будущего".

Отметим, что 10 июля Киевский апелляционный суд не стал отпускать на поруки Кузьменко. Ей оставили в силе меру пресечения в виде ареста до 24 июля.

Сообщается, что 13 июля Киевский апелляционный суд рассматривает также жалобу на меру пресечения еще одной подозреваемой по делу Шеремета, военной медсестре Яне Дугарь.

Кроме того, ранее Апелляционный суд оставил в силе арест для подозреваемого по делу Шеремета музыканта Антоненко.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Подозреваемые по делу появились только декабре прошлого года. Тогда правоохранители сообщили о подозрении нескольким фигурантам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко.