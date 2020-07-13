Жертвам аварии на Старообуховской трассе срочно ищут места на Южном кладбище в Киеве. Состояние уцелевшего мальчика, который сейчас находится в Охматдете, медики оценивают как стабильно тяжелое.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Мы на связи с родственникам. Мальчик жив, в реанимации "Охматдета". Я был там, родственники против любой информацией по состоянию, скажу только то, что сегодня ему лучше, интенсивисты и хирурги "Охматдета" творят чудеса. Состояние стабильно тяжелое. Без деталей", — говорится в сообщении.

Также журналисты опубликовали номера карточек, чтобы желающие могли помочь семье финансово. Кроме того, погибшим в ДТП родителям, сестре и брату ребенка сейчас срочно ищут места на Южном кладбище в Киеве.

"Я предложил любую помощь, включая транспорт по Киеву и области, пока не нужно! Огромная просьба помочь с похоронами на Южном.... Это срочно", — говорится в тексте сообщения.

Напомним, около 19:00 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. 40-летний киевлянин Антон Желепа, будучи пьяным, за рулем автомобиля Mercedes вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Tucson. В результате почти вся семья, которая находилась в машине, погибла: это мать, отец, дочка и один из сыновей. Еще один мальчик попал в больницу.

"Страна" также публиковала фото из социальных сетей водителя, убившего семью под Киевом и писала, что о нему известно.