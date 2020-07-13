В Украине в связи с уменьшением количества госпитализаций за прошлую неделю, наблюдается определенная стабилизация ситуации с распространением коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник, 13 июля, во время совещания с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба ОП.

Также глава правительства Денис Шмыгаль привел статистику: за последние сутки выявлено 612 зараженных, 385 человек выздоровели. Сейчас в Украине более 26 тыс. активных больных. Лидерами среди выявленных инфицированных является Львовская (99 человек) и Закарпатская (79 человек) области.

Кроме того, глава Нацполиции Игорь Клименко доложил о штрафах заведений, которые не соблюдали карантинные ограничения. Так, в течение последних суток была прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, включая ночные клубы. На них составлены 102 административных протокола.

Напомним, по данным на сегодня, в Украине 7 областей не готовы к смягчению карантина.