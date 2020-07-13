Нардепы хотят потребовать проведенеия внеочередной сессии для голосования за законопроект, который сделает возможным увольнение главы НАБУ Артема Сытника.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Сегодня регистрирую подписи 155 народных депутатов с требованием провести внеочередную сессию парламента и проголосовать законопроект #3133, который откроет путь к увольнению коррупционера Сытника из НАБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который дает возможности уволить директора НАБУ Артема Сытника, если тот был признан судом виновным в коррупционных правонарушениях.

После этого представительство МВФ в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента. В нем шла речь о том, что в случае изменения закона о НАБУ МВФ пересмотрит действия фонда в Украине. После этого процесс принятия закона притормозился.