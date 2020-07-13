Проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности отозвали из Верховной Рады (ВР).

Соответствующие данные обнародованы на сайте парламента.

Так, в графе "Даты и состояние прохождения" проекта постановления на сайте ВР указано, что он "снят с рассмотрения", а ниже говорится: "13 июля проект отозван". Отмечается, что субъектом права законодательной инициативы выступал Кабинет министров.

Как отмечается, по информации нардепов от "Слуги народа", фракция не согласовывала кандидатуру Уруского. А в представлении проекта о его назначении указано, что оно сделано по предложению фракции "СН".

Напомним, 4 июля президент Зеленский заявил, что власти решили восстановить должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики.

После чего 10 июля в Раде зарегистрировали проект о назначении Уруского. Как мы писали, он имеет опыт работы на госслужбе главой Государственного космического агентства Украины и первого замминистра промышленной политики.