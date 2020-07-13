В понедельник, 13 июля, в Броварах под Киевом мужчина подстрелил собственного племянника, который работает в полиции, из гладкоствольного ружья. Инцидент произошел после того, как двое мужчин поругались.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на свои источники.

Известно, что между патрульным—жителем Броваров 1981 года рождения, и его дядей 1951 года рождения, возник конфликт имущественного характера.

В какой-то момент дядя мужчины схватил гладкоствольное ружье и выстрелил в правоохранителя. В результате он получил сквозное огнестрельное ранение бедра, его пришлось госпитализировать.

Подозреваемого уже задержали. По данному факту открыли уголовное производство по квалификации "покушение на убийство",

Ранее "Страна" писала про спецоперации работников полиции и КОРДа по задержанию банды преступников, которую обвиняют в ограблении бизнесмена в поселке Козин в июле этого года.

Напомним, в пятницу, 10 июля, неизвестный вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение в Киеве. Он выстрелил из пистолета в потолок, забрал из кассы более пяти тысяч гривен и скрылся с места преступления.