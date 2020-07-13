Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал президенту Владимиру Зеленскому о ДТП в Киеве, где погибли четыре человека.

Об этом он сообщил во время совещания с главой страны в понедельник, 13 июля, передает пресс-служба Офиса президента.

Как он отметил, Рада рассматривает законопроект, который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, внедряет штрафы за оставление места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП", - считают в МВД.

По словам президента, срочность принятия этого законопроекта вызвана числом нарушений и тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, и легкостью избежание ими ответственности.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибли двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Напомним, вчера на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, в которой погибла почти целая семья - отец, мать, дочь и сын. Еще один мальчик сейчас борется за жизнь. ДТП произошло по вине водителя люксового "Мерседеса", который оказался пьяным и уже судимым за подобное преступление.

Подробнее о том, как пьяный рецидивист убил целую семью под Киевом, читайте в нашем материале.