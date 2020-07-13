Министерство культуры и информационной политики Украины в конце июня заявило о запуске проекта "Путешествуй по Украине", направленного на развитие внутреннего туризма. В его рамках в социальных сетях запущен челлендж, участники которого выкладывают посты о самых интересных местах страны с хэштегом #МандруйУкраїною.

Также на сайте министерства появилась айдентика проекта. Однако ее визуальные образы напомнили некоторым особо бдительным пользователям Facebook типичные для российского фольклора.

О запуске проекта "Путешествуй по Украине" в Facebook сообщил маркетолог и предприниматель Андрей Федорив, который выступил одним из его инициаторов. По его словам, для создания "бренда внутреннего туризма" сейчас нужно не новое имя или слоган, а просто хэштег.

"На данном этапе не было смысла делать классический логотип или бренд бук, но чтобы программа не была визуально бедной при поддержке Фундации Дарины Жолдак мы обратились к художнице Ольге Селищивой. Посмотрите, какие классные вижуалы она создала буквально за пару дней! Готовые наклейки и принты! Национальное агентство выложит их в открытый доступ - если нравится можно использовать для себя, а предприниматели могут произвести сумки, футболки, сувениры и немного заработать", - написал Федорив.

На то, что визуально айдентика проекта напоминает ему характерную для русского фольклора, в Facebook обратил внимание графический дизайнер, разработчик шрифтов и общественный активист Богдан Гдаль.

"Типичные для фольклора россиян образы из каких-то костромских пряников, выбранные для популяризации украинских регионов. Если это сознательно, то я бы назвал это подрывной деятельностью по замещению символов. Если бессознательно, то это признак непрофессионализма", - написал он.

Впрочем, выяснилось, что художница Ольга Селищева, которая занималась разработкой айдентики проекта, вдохновлялась не российским фольклором, а косовской рисованной керамикой - одним из аутентичных видов гуцульской народной керамики. В частности, оттуда был взят образ коня. Петуха, по словам Гдаля, художница дорисовала самостоятельно, как и выбрала красный цвет, в которым пользователи Facebook усматривают отсылку к русской культуре.

"Не знаю, сознательно это создали или нет, но в результате получилась совершенно пророссийская айдентика. Жар-птица, конек-горбунок, красный петушок и странный шрифт, которым бы подходило советские фильмы-сказки титровать", - написала в Facebook основатель образовательно-информационной платформы "Экспертный корпус" Татьяна Швыдченко.

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