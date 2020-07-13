В выходные дни столичные правоохранители усиленно проверяли соблюдение карантинных ограничений в заведениях хозяйственной деятельности по предоставлению различных услуг. Проверки прошли в 531 учреждении Киева. В результате за нарушения требований карантина составлены 97 административных протоколов, сообщает полиция Киева.

"Последние выходные полицейские в составе мобильных групп проверили 531 заведение хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания и торговли. По результатам проверки в 97 учреждениях выявлены нарушения карантинных ограничений, среди которых 28 ночных клубов, дискотек и т.д.", - говорится в сообщении.

В частности, за невыполнение требований ст.44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, которые предусматривают наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

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