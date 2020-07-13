Венгерское правительство принято решение установить обязательную двухнедельную обсервацию для туристов, которые прибывают в страну из Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Правительство решило классифицировать страны по трем категориям - красные, желтые и зеленые - с точки зрения серьезности ситуации с коронавирусом, и соответственно ограничивает пересечение границ... Из европейских стран Албания, Босния и Герцеговина, Беларусь, Косово, Северная Македония, Молдова, Черногория и Украина как единственная соседняя страна попадают в красную категорию", — говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что право на въезд в Венгрию остается неизменным: лишь родители и супруги граждан.

Альтернативой двухнедельному карантину, согласно решению правительства, являются два отрицательных теста на коронавирус, которые сделаны не позднее пяти дней до въезда в страну.

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