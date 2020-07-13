Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшее время не позволит открыть для украинцев въезд в Шенгенскую зону.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня".

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительны. По последним данным, у нас 62 больных 100 тысяч населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 000 населения", - сказал Кулеба.

По его словам, снятие ограничений на въезд в Шенгенскую зону станет возможным, когда показатель заболеваемости в Украине будет как минимум равен европейскому.

"Это ключевое требование. Как я уже назвал цифры, вы видите, что пока мы, к сожалению, очень далеки от этого", - сказал министр.

Совет ЕС на этой неделе собирается пересмотреть список государств, жителям которых будет разрешен въезд без ограничений. По словам Кулебы, у Украины пока нет шансов в него попасть.

Ранее "Страна" писала о том, что МИД хочет запретить продавать украинцам билеты в страны, куда им летать нельзя.

Также мы сообщали, что через три дня Венгрия запретит въезд украинцам из-за второй волны коронавируса.