В Национальном банке считают, что "кредитные каникулы" нужно пересмотреть из-за затягивания карантина и накапливания дисбаланса в банковской системе.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью "Интерфакс-Украина".

"Поначалу весной мы поддерживали "кредитные каникулы", однако страна перешла уже к адаптивному карантину, многие ограничения сняты – пришло время пересмотреть подход и для банков", – рассказала она.

Также Рожоква отметила, что не все должники, воспользовавшиеся "кредитными каникулами", в равной степени пострадали от кризиса, вызванного пандемией, и не у всех ухудшилась платежеспособность.

Кроме того, и.о. главы НБУ добавила, что в то же время банки продолжают платить по депозитам и, таким образом, из банков вымываются ликвидные деньги из-за административного регулирования.

Напомним, по данным на конец мая из-за карантина треть предпринимателей в Украине потеряли до 75% дохода.

Ранее президент Зеленский подписал "антикоронавирусный" закон, освобождающий предпринимателей от налогов.