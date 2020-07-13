"Слуга народа" и глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Даниил Гетманцев поддерживает снятие ограничений в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников, предложенное Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал журналистам 13 июля, видео обнародовано в YouTube.

"Мы с вами нанимали, например, судью на работу. Высококвалифицированного юриста, которому мы с вами обещали платить 50 тысяч гривен. Сейчас мы платим 47, без налогов даже меньше - под 40 тысяч. Это нарушение гарантий госслужащему. Это невыполнение обязательств государства перед ним. Всем понятная ситуация в стране была. Три месяца мы это решение исполняли, но когда уже экономика возобновляется, мне кажется, это уже не такие катастрофические цифры, не выплачивая которые мы могли бы экономить и не выполнять обязательства государства перед нашими служащими", - сказал Дании Гетманцев.

Гетманцев о снятии ограничений - с 13:36

А нардеп Александр Качура считает восстановление заработных плат чиновникам несвоевременным и на внеочередном заседании Рады 13 июля намерен голосовать против. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По его словам, повышение заработных плат отчасти пересекается с условиями, которые прописаны в меморандуме МВФ.

Напомним, об этом ранее уже писала "Страна". Так, Украина фактически подписалась на щедрое содержание набсоветов в Меморандуме с МВФ, по сути это одно из условий Фонда по продолжению кредитования.

Также мы писали, что с 1 апреля зарплаты судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников, а также членов наблюдательных советов не должны превышать 47 тысяч грн. Об этом сообщил 10 апреля Владимир Зеленский.