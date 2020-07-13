В воскресенье, 12 июля, заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максим Ахрамеев, пребывая в Коблево, заметил нарушение карантина в одном из развлекательных заведений. В ходе выяснения отношений у него украли мобильный телефон.

Об этом говорится в материале "Преступности.НЕТ".

Так, инцидент произошел после 23:00. Полицейский решил объяснить посетителям о том, что решение Кабмина запрещает работу заведения, после чего заявил, что будет снимать все происходящее на телефон.

В момент, когда велась съемка, к полицейскому подбежал неизвестный и выхватил телефон марки Huawei, после чего скрылся в сторону пляжа.

На место преступления, спустя пару минут, прибыла следственно-оперативная группа, однако задержать преступника не удалось.

До этого мы рассказывали, что в Николаеве госпитализировали активиста и представителя местной "Свободы" с несквозным ранением головы. Позже в полиции выяснили, что мужчина выпивал с гражданской супругой и мог выстрелить сам в результате неосторожного обращения с оружием. А вот в ходе обыска у него нашли оружие, которое хранилось незаконно.