В понедельник, 13 июля, Верховная Рада проводит внеочередное заседание. На нем депутаты займутся изменением бюджета и назначат дату местных выборов.

Всего в повестке дня - 13 вопросов. Среди них постановление о дате проведения местных выборов в 2020 году, законопроекты о соцзащите населения во время карантина и регулировании сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии.

Также Рада собирается вернуть космические зарплаты чиновникам и членам набсоветов, если снимет ограничения в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников, предложенное Владимиром Зеленским. Это законопроект № 3708. В нем, ссылаясь на сложные условия работы и угрозы коронавируса, предлагается снять запрет на рекордные зарплаты. Если его примут, ограничения прекратят действовать с 13 июля.

Во вторник, 14 июля состоится еще одно внеочередное заседание. На нем нардепы займутся "зеленой энергетикой" и лекарствами.

"Страна" следит за заседанием Рады онлайн. Начало в 14:00. Материал обновляется.

Прямая трансляция:

15:34 Выступает автор альтернативного законопроекта 3486-1 Наталья Королевская

15:33 Выступила автор законопроекта 3486 Галина Третьякова

15:30 Перешли к законопроекту №3486 о социальной защите населения в период карантина. В частности, предлагают не снимать с учета безработного, если он не появлялся 30 дней в центре занятости, расширить круг лиц на получение ваучера для повышения квалификации, увеличить помощь предприятиям по частичной безработице и т.д.

15:27 Приняли за основу и в целом законопроект №2424 с техническими правками

15:26 Перешли к законопроекту №2424 о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины (второе чтение)

15:25 Проголосовали без обсуждения за внесение изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы документооборота в парламенте

15:23 "За" - 330. Закон о финансировании местных выборов принят за основу и в целом

15:22 Сейчас будут голосовать за 3712

15:07 Выступает автор альтернативного законопроекта 3712-1 Роман Лозинский. Предлагает взять деньги у агрохолдингов и латифундистов, которые "высасывают деньги из бюджета"

15:06 Автор законопроекта 3712 Леся Забуранная говорит, что часть финансирования, предусмотренного для проведения местных выборов, пошла на борьбу с коронавирусом

15:05 Рассматривают по сокращенной процедуре законопроект о финансировании местных выборов

15:03 Из повестки убрали законопроект №3809 - Проект Постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020).

А также законопроект № 3708, в котором предлагали снять запрет на рекордные зарплаты. Об этом в письме в Раду попросил президент Владимир Зеленский, сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанишин

15:01 Решение не принято. Голосов - 215. Законопроект о госгарантиях на портфельной основе и урегулировании порядка выплаты налогового долга отправили на доработку

15:00 Голосуют за то, чтобы принимать 3598 за основу и в целом

14:58 Группа "Довира" тоже не поддержит

14:55 "Я думала у меня галлюцинации, когда увидела, что этот законопроект вышел поддержать министр финансов" - критикует 3598 Юлия Тимошенко

14:46 В повестку дня внесли законопроект № 3598 о госгарантиях на портфельной основе и погашении налоговых долгов

14:45 Голосовали за то, чтобы законопроект 3659 в зале приняли за основу и в целом. Голосов за это не хватило - 213. Законопроект будут дорабатывать

14:42 Депутат "Голоса" Лозинский сообщил, что комитет по местным выборам, как он ранее сообщал, не собирался

14:40 Глава Батькивщины также против законопроекта. Претензии к указанному в законопроекту частному предприятию "Укргидроэнерго", которому, по ее словам, создают уникальные условия

14:38 Нардепы из разных фракций высказываются за и против. В группе "За майбутне" говорят, что будут голосовать против. "Оппозиционная платформа - За жизнь" также не поддержит законопроект, который назвали "разбазариванием 5 млрд грн"

14:35 Нардепы (155 челвек) требуют созвать внеочередную сессию Рады и голосовать за законопроект об увольнении главы НАБУ Артема Сытника. Об этом сообщил нардеп от Слуги народа Александр Дубинский

14:33 На этой неделе, в четверг, Верховная Рада рассмотрит законопроект об отсрочке перехода русских школ на украинский язык на три года. Об этом "Стране" сообщил автор проекта, народный депутат Максим Бужанский (фракция "Слуга народа").

14:29 Переходят к вопросу включения в повестку дня изменений в бюджет. Проголосовали. Будут рассматривать по сокращенной процедуре. Речь идет о госгарантиях для малого и среднего бизнеса

14:22 Минута молчания по недавно погибшим на Донбассе военным

14:21 Нардеп от "Слуги нарда" Мотовиловец с трибуны извиняется перед нардепом от ЕС Марией Ионовой за то, что в пятницу во время толкотни у трибуны коснулся ее руки

14:20 У трех депутатов сегодня день рождения. Все аплодируют именинникам

14:19 Спикер Дмитрий Разумков объявляет количество депутатов в зале - 345. Внеочередное заседание открыто

14:11 Началась трансляция. Депутаты занимают места для регистрации