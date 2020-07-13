В четверг Верховная Рада рассмотрит законопроект об отрочке перехода русских школ на украинский язык на три года.

Об этом "Стране" сообщил автор проекта, народный депутат Максим Бужанский (фракция "Слуга народа").

"На Согласительном совете Корниенко попросил его включить в повестку дня. Разумков поддержал и его ставят на четверг", - сообщил Бужанский.

Речь идет о законопроекте №2362, в котором предлагается, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года.

Без принятия этого проекта все русскоязычные школы Украины уже с 1 сентября 2020 года перейдут на украинский язык преподавания. В то время, как школы с языком преподавания других национальных меньшинств (которые являются официальными языками ЕС), смогут еще в течение 3 лет вести обучение на языках соответствующих нацменьшинств.

Бужанский предложил исправить эту дискриминацию, установив единый подход для всех национальных меньшинств и позволить русским школам перейти на украинский язык обучения с 2023 года.

Также в проекте Бужанского предлагается внести изменения в закон о полном высшем среднем образовании, позволив школам предусматривать в образовательных программах преподавание одного или нескольких предметов (интегрированных курсов) на английском языке или других языках национальных меньшинств (коренных народов) Украины.

Ранее глава комитета по вопросам гумполитики (для проекта Бужанского профильным был определен не комитет по вопросам науки и образования, а именно этот комитет) Никита Потураев предложил отклонить этот проект, несмотря на выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, которое анализирует все проекты законов, и которое дало положительную оценку этому документу.

Как говорится в выводе ГНЭУ, "Установление единого переходного периода для учеников всех коренных народов или национальных меньшинств Украины будет соответствовать положениям Конституции Украины относительно провозглашения Украиной правовым государством (ст. 1), обеспечит соответствие законов Основному Закону Украины (ст. 8), обеспечит равенство конституционных прав и свобод граждан Украины (ст. 24)".

Также в выводе ГНЭУ напомнили, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) в своих выводах обращала внимание Украины на то, что недопустима дискриминация национальных меньшинств в зависимости от того, являются они носителями официальных языков Евросоюза или других языков, которые не являются официальными языками Евросоюза.

Отметим, что внесение этого проекта в повестку дня вызвало неприятие во фракции "Европейская солидарность", где заявили, что это "тотальная русификация украинского образования" и "главная угроза украинскому языку". Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, ныне депутат от "ЕС" на своей странице в Facebook написал, что созывает всеобщую мобилизацию под парламент, чтобы "сорвать планы реваншистов".

Напомним, Конституционный суд рассматривает скандальный закон о функционировании украинского языка как государственного, который предусматривает тотальную украинизацию всех сфер общественной жизни, кроме сферы личного общения и религиозных обрядов.

В этом законе также говорится о том, что русские школы должны перейти на украинский язык с 1 сентября 2020 года, а школы других национальных меньшинств - с 2023 года. Во время заседания в суде постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря заявила, что при вынесении решения по вопросу конституционности положений языкового закона следует учитывать заключение Венецианской комиссии по этому закону, а там речь прямо идет о недопустимости предоставления привилегий языкам ЕС.