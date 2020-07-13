Нацбанк призвал украинцев осторожно относиться к финансовым компаниям, которые предоставляют кредиты "под 0%". По мнению регулятора, в тиких предложениях, как правило, кроется подвох, поскольку кредиты не раздают, чтобы на них не заработать. Поэтому стоит внимательно изучать условия договора. Об этом заявила начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, сообщается на странице Нацбанка в соцсети.

"Фишка кредитов" под 0% "- эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - сказала Лобайчук.

По ее словам, в работе с обращениями граждан есть большая сложность,, поскольку человек самостоятельно подписала договор с такими условиями.

"Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд", - сказала она.

Лобайчук напомнила, что с января 2020 года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг и НБУ начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте, которые банки должны будут выполнять с сентября.

Аналогичные требования разрабатываются в финансовых компаний.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина.

Также мы сообщали, что людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа.